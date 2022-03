Al Parco Ducale c'è Fabri Fibra

A Parma Cittàdella Musica arriva anche FABRI FIBRA!

Il 12 luglio il Parco Ducale di Parma, uno dei luoghi maggiormente rappresentativi della città emiliana, ospiterà Fibra per una tappa del suo attesissimo “CAOS LIVE, FESTIVAL 2022”. Da giovedì 24 marzo alle ore 14.00 saranno disponibili i biglietti sui circuiti TicketOne, TicketMaster e VivaTicket.

E non solo: la terza edizione del festival PARMA CITTÀDELLA MUSICA vedrà alternarsi i grandi protagonisti della musica italiana e internazionale come i KRAFTWERK, che il 5 maggio saranno i protagonisti della speciale anteprima al Teatro Regio (recupero del 23 maggio 2020 e del 6 aprile 2021). I pionieri della musica elettronica si esibiranno con il loro incredibile show multimediale, che fonde insieme musica e arte performativa, per una tappa speciale del tour “Kraftwerk 3-D”.