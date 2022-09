Albareto: dal 30 settembre al 2 ottobre la 25esima edizione della Fiera Nazionale del Fungo Porcino

I buongustai si danno appuntamento sull’Appennino Parmense per la 25esima edizione della Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto, che si terrà dal 30 settembre al 2 ottobre 2022. Sarà un gustosissimo fine settimana, tra profumati stand enogastronomici, menu a “tutto fungo” nel grande ristorante nel Parco dei Pini, che ospiterà anche le serate di musica, eventi legati alla micologia, show cooking, degustazioni di vini, eventi e laboratori per bambini, oltre ai mercati enogastronomico, biologico, agricolo e ambulante che animeranno le vie del centro.

Albareto sorge proprio nel cuore della zona vocata al Fungo IGP di Borgotaro, prodotto di qualità superiore tutelato dal 1993. La manifestazione è anche gemellata dal 2012 con la Fiera del Tartufo Bianco di Alba (CN) e prevederà la partecipazione di aziende delle Langhe con le specialità tipiche. La Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto, risultato dell’efficienza e della dedizione dei volontari, è patrocinata dal Ministero dello Sviluppo Economico e nasce in collaborazione con il Comune di Albareto, il Consorzio del Fungo IGP, la Provincia di Parma, la Regione Emilia Romagna e il Circolo Culturale l’Albero.

La Fiera fa parte della programmazione turistica di APT Emilia Romagna, Visit Emilia ed è un evento plastic free #Plastic-freeER Emilia Romagna 2030



Il programma:



Venerdì 30 settembre

dalle ore 18.00

Inaugurazione della 25° Fiera Nazionale del Fungo Porcino

Inaugurazione del Museo del Fungo Porcino

Il Porcino d'Oro

Apertura mercati enogastronomici

Degustazione di vini

Apericena col porcino

Serata con Dj Set



Sabato 1 ottobre

dalle ore 09.00

Mercati enogastronomici, Mercato biologico e Mercato ambulante

Showcooking e degustazioni

Ristorante in Fiera aperto a pranzo e a cena

Serata Rock & Dj Set

Convegni ed eventi per bambini e adulti



Domenica 2 ottobre

dalle ore 09.00

Mercati enogastronomici, Mercato biologico e Mercato ambulante

Showcooking e degustazioni

Ristorante in Fiera aperto per pranzo

Convegni ed eventi per bambini e adulti