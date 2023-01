Alessandra Selmi a Palazzo del Governatore con il suo ultimo romanzo “Al di qua del fiume. Il sogno della famiglia Crespi”

Giovedì 12 gennaio 2023, alle ore 18, è stato riprogrammato l’incontro con l’autrice Alessandra Selmi che, in dialogo con Chiara Cacciani, presenterà all’Auditorium “Carlo Mattioli” di Palazzo del Governatore il suo ultimo libro “Al di qua del fiume. Il sogno della famiglia Crespi” (Nord, 2022): un racconto appassionato dell’intreccio di destini tra imprenditori visionari e coraggiosi e famiglie operaie dove speranze, drammi, vendette e amori si intrecciano in un grandioso ed emozionante affresco storico.

L’ingresso gratuito e libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

L’appuntamento chiude il ciclo di incontri gratuiti con autori “Altri Racconti” organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Parma che, nel mese di dicembre, ha portato a Parma, con le loro ultime pubblicazioni, lo scrittore Matteo Bussola e il matematico e saggista Piergiorgio Odifreddi.

Giovedì 12 gennaio 2023 ore 18 Palazzo del Governatore - Auditorium Carlo Mattioli

Alessandra Selmi

Al di qua del fiume. Il sogno della famiglia Crespi

Casa Editrice Nord

Presenta l'autrice, Chiara Cacciani

Il racconto appassionato dell’intreccio di destini tra imprenditori visionari e coraggiosi e famiglie operaie: speranze, drammi, vendette e amori in un grandioso ed emozionante affresco storico.

E solo un triangolo di terra delimitato dal fiume Adda, lo si può abbracciare con uno sguardo. Ma, nel 1877, agli occhi di Cristoforo Crespi rappresenta il futuro. Lui, figlio di un tengitt, di un tintore, lì farà sorgere un cotonificio all'avanguardia e, soprattutto, un villaggio per gli operai come mai si è visto in Italia, con la sua chiesa, la sua scuola, case accoglienti con giardino. Si giocherà tutto quello che ha, Cristoforo, per realizzare quel sogno.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili