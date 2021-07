amori e gelosie: visita al castello di compiano by night

Sabato 24 Luglio, a partire dalle ore 21.00, gruppi contingentati di visitatori saranno condotti da guide-narratori, all’interno delle sale delle Castello, che sarà illuminato da lanterne e candele. La visita guidata alla Casa-Museo Raimondi Gambarotta, eclettica dimora allestita all’interno del piano nobile del Castello, seguirà il “fil rouge” di un originale reading letterario incentrato sugli amori che hanno gravitato intorno al Castello di Compiano e su documenti storici, nonché libri, facenti parte proprio della biblioteca della sua ultima proprietaria.



Ascolterete parole e versi tratti dalle lettere del principe Agostino Landi, dedicate al fantasma della moglie Giulia e dai romantici scritti di un focoso Napoleone Bonaparte; sarete colpiti dai ricordi struggenti di vita coniugale della Marchesa Raimondi Gambarotta e dalle bizzarrie letterarie dell’anfitrionico futurista Filippo Tommaso Marinetti.



Scoprirete tra testi, ambienti e opere d’arte, il legame tra questi e altri personaggi che si sono intrecciati direttamente o indirettamente con la storia del Castello di Compiano.



Al termine della visita, per chi vorrà, vi attende un gustoso e romanticissimo finale nel parco della piscina per la degustazione di un dessert in abbinamento a un calice di prosecco.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: info@castellodicompiano.it | +39 0525 825541



Tariffa visita guidata: 10 euro a personaTariffa visita guidata con dessert e prosecco: 20 euro a persona

