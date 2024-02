Aperitivi letterari - trenta monologhi per trenta esecuzioni sommarie “necessarie”

Aperitivi Letterari: Tre Appuntamenti preserali con la Letteratura ed il Teatro-Canzone



Secondo appuntamento, Martedì 27 Febbraio, 18:30



TRENTA MONOLOGHI PER TRENTA ESECUZIONI SOMMARIE "NECESSARIE"



Un unico destino possibile per le antipatie, le insofferenze,

gli insopportabili incontri della giornata di ognuno,

sfogati e liberati in delitti senza castigo.



Le ironiche, cliniche, sorprendenti storie brevi (brvissime!) di Max Aub, raccolte in “Delitti Esemplari”,



Gallery

con le note blues di Luca Del Carlo