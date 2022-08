Aqualena pool party by max testa

Tornano alla piscina Aqualena di Via Ximenes a Parma, le domeniche del Pool Party, con la collaborazione musicale (per tutte le domeniche d'agosto) del noto DJ Max Testa.



La selezione musicale sarà all'insegna del divertimento e del relax, in un giusto equilibrio per allietare i tanti clienti che si abbronzano a bordo di questa bellissima piscina.





Buon divertimento.