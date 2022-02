C'è in tutti noi il desiderio di liberarci dalle ristrettezze legate a questo-veramente troppo lungo-periodo della nostra esistenza.

La Galleria Sant'Andrea si è fatta portavoce, attraverso il tema della prossima Mostra, della spinta verso l'apertura che accompagna sempre gli esseri viventi ogni anno, quando si percepisce l'allungarsi delle giornate e si notano i primi arbusti gialli fioriti del calicantus. A maggior ragione, nell'attuale situazione, l'impulso verso la libertà, la speranza di una più duratura tranquillità si fa più forte e impellente.

Gli artisti sanno cogliere, nella loro ispirazione, in modo originale gli aspetti più profondi e salienti di tale anelito.

Il dodici febbraio (e fino al 24) si inaugurerà la collettiva dei soci della Galleria Sant'Andrea dal titolo:"Aspettando la Primavera" (Carnevale e dintorni); un titolo insolito, amplio, nato proprio per dar modo agli artisti di spaziare con la loro creatività e fantasia negli aspetti - non solo oggettivi ma anche ideali ? della realtà.



Il colore è una vibrazione che tocca le corde del cuore (secondo Kandinsky) suscitando sensazioni ed emozioni nello spettatore, risvegliandolo dall'inverno e dal torpore dei sensi: i nostri maestri, dunque, devono mettersi ? numerosi- all'opera.