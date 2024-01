Befana in moto torna all'Euro Torri

Ritorna anche quest’anno il consueto appuntamento tra passione e solidarietà, e sarà proprio nella giornata dell’Epifania, sabato 6 Gennaio 2024, che i bikers del Parma Chapter e della concessionaria Harley-Davidson Parma, incontreranno i rappresentanti dell’associazione “Noi Per Loro” che da ormai 40 anni offre sostegno ai bambini affetti da malattie oncoematologiche e alle loro famiglie.

L’arrivo dei motociclisti è previsto per le h 10:30 presso il centro commerciale Euro Torri di Parma, la location che ogni anno riunisce centinaia di Harley-Davidson provenienti da tutta Italia ed Europa in occasione della Italy 500 Miles. Potrebbe sembrare una coincidenza ma non lo è: infatti una parte dei proventi della Italy 500 Miles, viene devoluta proprio all’associazione Noi Per Loro. Non c’è occasione migliore per ricevere una “calza di solidarietà” direttamente da… “una befana in moto”.