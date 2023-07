Benessere day a Bore il 5 e 6 agosto

Orario non disponibile

Quando Dal 05/08/2023 al 06/08/2023 Orario non disponibile

Due giornate dedicate al benessere a Bore il 5 e 6 agosto.

Ci saranno lezioni di Fitness, Danza Emozionale, Qigong, Yoga, Do In, Fit Fun Dance, Oxygen Advantage e Baby Dance.

Inoltre ci saranno dei workshop sul Coltivare senz’acqua, sugli oli essenziali, sulla salutogenesi e di tamburi giapponesi.

Infine saranno presenti molti operatori del benessere che offriranno tantissimi trattamenti per migliorare il benessere della persona.



Per prenotare un trattamento contattare Elisa Salvi 3487368683 - salvielisa86@gmail.com