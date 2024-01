'Briciole di felicità' il 20 gennaio al Teatro delle Briciole

TEATRO DELLE BRICIOLE SOLARES FONDAZIONI DELLE ARTI, INSIEME AL COMUNE DI PARMA, ADERISCE ALL'INIZIATIVA SCIROPPO DI TEATRO.



Sciroppo di Teatro, l'iniziativa di welfare culturale di ATER Fondazione in collaborazione con gli assessorati alla Cultura, alla Sanità e al Welfare della Regione Emilia-Romagna.

I voucher di Sciroppo di teatro, ritirabili presso i pediatri aderenti al progetto, danno diritto, esclusivamente su prenotazione, al biglietto scontato a 3 euro. Per le famiglie che non sono in possesso del voucher, il costo del biglietto è di 5 euro, su prenotazione o presso il circuito Vivaticket.



Briciole di Felicità

dai 3 anni

di Anna Maini

regia ArteVOX Teatro

con Alessia Candido e Matteo Piovani produzione Fondazione Sipario Toscana, Teatro Linguaggicreativi



Agli abitanti di un villaggio viene annunciato che la felicità si può comprare in barattoli. La verità è diversa ed esce fuori all’improvviso, dando il via a una serie di avventure in cui le persone, imparando ad ascoltarsi, si conoscono e scoprono che la felicità non è in vendita. Ma allora dove si trova?