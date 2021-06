C'è Davide Cabassi in concerto

Torna il pianoforte a «Traiettorie» 2021 e torna venerdì 18 giugno alle 20:30 alla Casa della Musica a Parma con il pianista milanese Davide Cabassi in un viaggio che tocca Stati Uniti, Italia e Germania spaziando dal Novecento a Robert Schumann. E lo fa partendo da uno dei pezzi più introspettivi di Morton Feldman, «Palais de Mari» del 1986, che solo in superficie si apparenta ai coevi «Processional» (1983) di George Crumb e alla «Sonatina» (1984) di Niccolò Castiglioni: se Feldman si incarica di restituire autonomia completa al suono fisico facendo risuonare singole note o accordi nello spazio e per tutta la loro durata, Crumb lavora sulle emergenze sonore da nuclei di pulsazioni regolari e Castiglioni sullo schema della sonata classica depauperato di tutta la sua forza drammatica e dialettica.

Il programma è completato da uno dei capolavori di Schumann, la «Kreisleriana» op. 16 (1838), polittico di otto pezzi nei quali, rispecchiando le proprie aspirazioni di artista e uomo, il compositore tedesco vive tutta la forza eversiva di un inconscio diviso.

Nato a Milano nel 1976, finalista a ventinove anni del prestigioso Concorso Internazionale Van Cliburn di Fort Worth, Davide Cabassi ha cominciato prestissimo lo studio del pianoforte e ha debuttato con l’Orchestra Sinfonica della RAI di Milano ad appena tredici anni. Si è poi diplomato al Conservatorio di Milano e ha approfondito gli studi, primo italiano ammesso, all’International Piano Foundation di Cadenabbia. Da allora ha intrapreso la carriera solista anche in collaborazione a étoiles come Roberto Bolle, Svetlana Zakharova e Massimo Murru. Il suo repertorio spazia da Bach, Clementi, Rossini a Brahms, Schumann, Musorgskij, Janáček, Debussy, Soler, Respighi, Martucci. Il suo esordio discografico nel 2006 con «Dancing with the Orchestra» ha ottenuto il premio della critica Classic Voice. È «artist in residence» del Tiroler Festspiele Erl e della stagione di corsi e concerti «Kawai a Ledro», e direttore artistico della stagione concertistica «Primavera di Baggio» da lui fondata per rilanciare le condizioni culturali e sociali della periferia milanese.

XXXI Rassegna Internazionale di Musica Moderna e Contemporanea

Parma, 01 giugno - 04 novembre 2021

