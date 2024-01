"C’era 2 volte 1 cuore" al Teatro al Parco

dalle illustrazioni di Les Amoreux di Raymond Peynet

drammaturgia e regia Daniela Nicosia

con Susanna Cro e Labros Mangheras

scene Marcello Chiarenza

disegno luci Paolo Pellicciari

luci e suono Francesco Manzoni



dai 3 anni



Immaginate cosa sarebbe una vita senza amore.

Giorni e giorni senza sole, notti e notti senza stelle.

L’amore è necessario alla vita quanto il sangue che scorre nelle nostre vene.

Per questo ho creato un piccolo mondo tutto particolare fatto di sogni, d’amore, di poesia.

Raymond Peynet



Una finestra nel cielo azzurro… Due bimbi aspettano di nascere, aspettano con fiducia…

e immaginano il mondo che sarà … Lo creano sotto gli occhi degli spettatori: la fioritura

improvvisa di un albero di pesco; la luna, grande come una barca, dalla quale lasciarsi

trasportare; una valigia da cui gemmano rose e farfalle… Elementi naturali fortemente

evocativi, forme riconoscibili dai bambini, che sviluppano il loro immaginario e – insieme

all’armonico elemento pittorico dato dal graduale ingresso del colore, alle musiche

dolcissime di Jacques Brel e Charles Trenet – incantano i piccoli, mentre emozionano i

grandi.





Piccole magie, nell’attesa della meraviglia, della bellezza che verrà. Sì, verrà!

Chi aspettano? Aspetta anche tu con loro e lo scoprirai a fine spettacolo!

Le illustrazioni intensamente poetiche, di Les amoureux di Raymond Peynet, sono state

la fonte per questo delicato spettacolo, all’insegna della tenerezza e della fiducia

nell’amore, dedicato ai più piccoli. Daniela Nicosia, regista e drammaturga, premio

nazionale della critica, che opera nel teatro di prosa così come in quello dedicato alle

nuove generazioni e Marcello Chiarenza artista visivo di rilievo internazionale, hanno

unito le loro competenze e poetiche per dar vita ad una originale drammaturgia visiva.

Singole e rare parole, davvero necessarie.



Parole come gocce, stille di senso, segno tra i segni nella composizione di una grammatica della fantasia, scaturita dal muto dialogare degli oggetti, creati con elementi naturali come acqua, foglie, carta, legno, piume, portatori di una semantica propria, con cui l’attore si rapporta attraverso il gesto,

e la giustapposizione degli elementi compositivi.



