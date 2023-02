Caccia all'uovo d'oro - pasquetta in castello

Una fantastica avventura per bambini, con tanti giochi da fare insieme, nel fiabesco Castello di Varano



Un castello incantato, popolato da creature fantastiche, ed un grande mistero da svelare: cos’è l’Uovo d’Oro che il temibile Mago Gelo custodisce nella sua fortezza e a cosa serve? A fare una preziosa frittata dorata? O forse è la chiave magica di un enigma mai svelato?... Scoprirlo non sarà facile, occorrerà esplorare le aree più antiche e segrete del maniero, indizio dopo indizio: un compito arduo, pieno di ostacoli e di sorprese... Sarete tanto audaci da lanciarvi in questa impresa? Vi attende un'entusiasmante avventura, con tanti giochi ed enigmi da risolvere insieme!



L'evento è consigliato principalmente per famiglie con bambini dai 4 ai 10 anni.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



Inizio turni alle ore 10:15, 11:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15



Numeri telefonici, mail e sito internet per informazioni e prenotazioni:

Telefono : 327 3797253



Web : www.castellodivarano.it - www.oltrelospecchio.com