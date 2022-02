Carnevale al Castello di Torrechiara

A distanza di lancio di coriandolo nella Fantastica Emilia! Carnevale è la festa dei travestimenti e dei bambini! Garantite le misure di sicurezza come da normative nazionali, alcuni musei, luoghi d’arte e roccaforti del circuito Castelli del Ducato in Emilia propongono iniziative per famiglie con figli per tornare a fare vivere un pizzico di spensieratezza ai più piccoli.

Domenica 20 e domenica 26 febbraio alle 14.30 è in programma un laboratorio artistico per bambini su tema “Dame e Cavalieri”: portando le decorazioni prodotte nel laboratorio si effettuerà una visita guidata all’interno del Castello di Torrechiara (PR) condotta da una dama in meraviglioso costume d’epoca.