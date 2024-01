Busseto: Carnevale in piazza martedì 13 febbraio

L'associazione KM21 in collaborazione e con il patrocinio del COMUNE DI BUSSETO , organizza una festa/evento a Busseto in occasione della serata di Carnevale --- Martedì Grasso 13 febbraio 2024.

Il GRAN GALA' MASCHERATO si svolgerà nella tensostruttura riscaldata ed allestita nella centralissima piazza G. Verdi dalle ore 20.00 . All'interno sarà presente un Bar e 4 Dj si alterneranno alla consolle.

Un giuria popolare voterà i migliori vestiti in maschera dei singoli e/o dei gruppi , ai quali verranno dati ricchi premi.



Qui il motto della serata ( rispettando l'antica tradizione carnevalesca bussetana ) :



"PER CHI NON L'HA MAI VISSUTO, PER CHI LO VUOLE RIVIVERE "



L ' ingresso è LIBERO.