caro babbo natale - spettacolo teatro ragazzi

Cosa ci fanno due clown nei panni di due giardinieri? Parte da qui lo spettacolo, dallo stupore di trovarsi in un ambiente insolito per un clown, il giardino appunto con siepi panchine ect. E allora che fare se non darsi un compito ben definito prendersi cura del verde che li circonda, ciascuno alla propria maniera chi più chi meno alla clown. Li vedremo allora alle prese con vasi di tutte le dimensioni, cesoie, annaffiatoi; affannarsi con pesanti sacchi di terra, salire e scendere scale, trasportare autorevoli statue. Cercheranno di potare siepi ribelli che non hanno intenzione di farsi potare, si sfideranno in duelli d’acqua, si imbatteranno in ricordini lasciati da cani invisibili ma non perderanno mai di vista il grosso vaso posto al centro della scena nel quale all’inizio della storia i due personaggi avranno posto delicatamente un grosso seme rosso come il loro naso. Sarà proprio questo il filo conduttore dello spettacolo che sviluppandosi tra una gag e l’altra sistematicamente riporta l’attenzione al vaso, all’ aspettativa che dal seme piantato possa nascere qualcosa. Vedremo allora più volte i due in che la soluzione dei conflitti avviene solo attraverso il dialogo, la collaborazione, la comprensione e la condivi-sione. Ci siamo messi in gioco cercando quella meraviglia, quello stupore quel piacere della scoperta che solo l’attività ludica, il gioco simbolico, se magico ci hanno fatto scoprire.