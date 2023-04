Centro estetico "la pin-up" : si brinda per l'inaugurazione

Un Centro Estetico professionalità di lunga e comprovata esperienza, pronto ad inaugurare il suo negozio “La Pin-Up”, in Via Carducci n.1/D, proprio accanto a Via Mazzini.

Ideale per: manicure, pedicure, smalto semi permanente e trattamenti viso/corpo personalizzati.

in ambiente accogliente e confortevole, dove le persone potranno veramente trascorrere un’ora di sano benessere e relax.

## Make Up Artist: Diego dalla Palma ##

Sabato 15 Aprile dalle ore 17:00 l’inaugurazione ufficiale.



In occasione dell’inaugurazione sarà allestito un buffet accompagnato dalla selezione musicale di Max Testa.