Al cinema Astra il documentario su Alessandro Lucarelli

Sarà proiettato mercoledì 8 giugno alle ore 18:00 al cinema Astra di Parma il documentario Il mestiere del Capitano, scritto e diretto da Davide Potente e prodotto da Lux for media di Luciano Parravicini con il sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE nell’ambito del programma Per chi crea. L’evento è organizzato dall’Associazione Pugliesi a Parma con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Parma. Il film racconta la storia umana e sportiva di Alessandro Lucarelli, il Capitano che nel 2018 ha riportato il Parma Calcio 1913 in Serie A, conquistando tre promozioni consecutive e scrivendo un’impresa che non ha precedenti nella storia del calcio.

Il racconto per immagini segue l’andamento cronologico delle vicende partendo dal fallimento societario del 2015 fino alla promozione in Serie A e passando in rassegna le tappe salienti della scalata: la prima partita in serie D, il derby con la Reggiana in Lega Pro, la magica serata di La Spezia nell’ultima partita della carriera di Lucarelli, e tante altre. Lucarelli racconta memorie ed emozioni, aneddoti e curiosità, difficoltà e aspettative di quella storica scalata.

Tra gli intervistati anche tifosi e personalità che ruotano attorno al Parma Calcio 1913: Pietro Pizzarotti, Marco Ferrari, Massimo Gobbi, Roberto D’Aversa, Gianni Munari, Nicolò Fabris, Marco Bosi, Angelo Manfredini, Sandro Piovani, Giorgio Martini, Alessandro Braga (il Plin), il Dedo e il Frambo dei Boys Parma 1977 e la piccola Emma Flisi. C’è spazio anche per le testimonianze della famiglia con i contributi di Cristiana Gambis, moglie del Capitano, di Maurizio e Viola Lucarelli, padre e sorella di Alessandro, ai quali si aggiunge Furio Tramonti, primo allenatore di Lucarelli ai tempi di Livorno. Appuntamento dunque alle 18:00 di mercoledì al cinema Astra (piazza Alessandro Volta, 3). La serata è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti.