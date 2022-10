'Il colore del segno': mostra personale di Gianni Feraboli

La pittura di Gianni Feraboli è molto fisica, ricca di materia, carica

dell’humus che trae origine e linfa dalla terra, la Madre Terra, e dall’acqua,

elementi di vitale importanza per l’artista. Questa “corposità” si rivela nelle

gocciolature, nelle sbavature di colore, nei graffi in rilievo o nei solchi alternati

a lunghi tratti di spatola. Il segno è estemporaneo, tracciato di getto non per

ottenere la precisione ma per cercare l’espressività, rilevare i tratti

significativi, cogliere l’interiorità.

Pittura che diventa sfogo delle ossessioni personali, concretizzazione di

sogni, fondata però sulla memoria di luoghi e personaggi reali, espressione

della padanità dell’autore, del suo essere, cioè, padano e lombardo: lo

rivelano i soggetti delle sue tele, il fiume Po, la distesa pianeggiante dei

campi, i personaggi che descrivono un’umanità “ordinaria”, dignitosa ed

austera. Figure ieratiche, sguardo perso nel vuoto, profili severi e lineamenti

marcati, rustici. Anche i luoghi raffigurati sono carichi di materia, di vita, della

vita che ci riporta alla terra, al mondo a cavallo del grande fiume.

I colori energici e brillanti sono “segno di appartenenza” al territorio: il

verde vibrante della campagna, l’oro delle messi, il bruno tenue delle mezze

stagioni o il più deciso colore della terra autunnale, il quieto blu, colore della

riflessione notturna, della meditazione sulle cose. Sorprendono le immagini

degli spiaggioni dorati del fiume, popolati da personaggi dei suoi percorsi

onirici, ostentati con innocente naturalezza.

Le tele fissano immagini collocate in un tempo ed in uno spazio astratti,

non reali; sono luoghi della mente, della memoria abitati da presenze senza

tempo, dal valore universale, la cui forza espressiva è segno di una decisa



Danzio Soragni