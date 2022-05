Colori e profumi in via Farini: torna la “Festa dei Fiori” in centro storico

Dopo un lungo periodo di pausa, domenica 22 maggio, dalle ore 9 alle 20, torna finalmente la tradizionale ?Festa dei Fiori? in via Farini, l?evento cittadino più colorato della rassegna Parma Viva, organizzato da Edicta Eventi, con il patrocinio di Ascom Parma e Comune di Parma. Anche quest?anno via Farini sarà avvolta dai colori vivaci e dai profumi inebrianti dei numerosi stand dedicati al verde e al bio-natura: piante grasse, bonsai e aromatiche, tillandia, rose, gerani, margherite e ortensie faranno da sfondo a uno scenario animato da vivaisti, produttori e coltivatori che offriranno una vasta scelta per tutti gli appassionati del settore, ma anche per visitatori che vorranno acquistare graziosi fiori freschi per abbellire i propri giardini e terrazzi. Agli stand dedicati al verde si aggiungeranno anche quelli di delizie gastronomiche e di artigianato creativo a tema floreale, cosmesi naturale e prodotti biologici di agricoltori del territorio come marmellate, confetture e trasformati, aceto di ciliegia e olio d?oliva. Immancabile anche la partecipazione di Onlus, dei negozi e dei pubblici esercizi della via che resteranno aperti o usciranno in strada con il proprio stand contribuendo così al clima di festa in città.