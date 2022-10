Colorno si tinge del calore del sud con la musica partenopea

Il giorno 15 ottobre dalle ore 19:30, presso il Cinema Teatro Juventus di via XX settembre n. 14, a Colorno (in provincia di Parma), andrà in scena un concerto interamente dedicato alla musica classica napoletana e partenopea. Le sfumature calde ed appassionate della gente del sud, porteranno “O’mare” nello splendido paese “di Maria Luigia”.



In foto Mery Marciano, Enrico Palomba, Nicola Scillitani, Cristina Puglisi, Giuseppina Tedone.



L’evento che durerà circa un paio d’ore vedrà esibirsi Gianni Miri, Raffaele Galletta, Denny Mauro, Francesco Rotondo ed Enrico Palomba accompagnato dal maestro Josef Neomelidico, che in occasione del suo compleanno presenterà il suo ultimo singolo in duo con Mery Marciano.





Sarà proprio Mery a presentare l’evento assieme a Peppe Palermo.

Alla fine dell’evento verrà offerto un buffet gratuito per tutti grazie alla disponibilità della Pasticceria Rosticceria Siciliana sita a Colorno in via Mazzini n. 20.





Si ringrazia per la disponibilità della sala il Comune di Colorno, e l’impegno a sostenere l’evento dell’Agenzia Immobiliare Casa Paradise di Cristina Puglisi.



Diffonde l’evento e ne cura la comunicazione, Nicola Scillitani.



Costo d'ingresso 8 euro, i bambini non pagano.