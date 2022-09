ColornoPhotoLife 2022 presenta "Favole di Fiume" di Luca Ponzi: sabato 17 settembre alle 18 a Sacca di Colorno

Sabato 17 settembre alle 18 a Sacca di Colorno (Parma) il giornalista Rai e scrittore Luca Ponzi presenta “Favole di Fiume”. L’evento è inserito nel calendario di proposte di avvicinamento al Festival fotografico di ottobre

Il 26 agosto ha preso il via l’anteprima del festival fotografico ColornoPhotoLife, la cui 13° edizione si svolgerà a Colorno dal 14 al 16 ottobre. In programma un ricco calendario di eventi per avvicinarsi alla tregiorni. Il Gruppo Fotografico Color’s Light, organizzatore del festival, infatti sempre più vuole coinvolgere negli incontri proposti anche altre forme artistiche. Dopo il primo incontro dedicato alla poesia parmense la scorsa settimana con “Poeti in dialogo” al MUPAC, sabato 17 settembre alle 18 a Sacca di Colorno (Parma) – presso il Fiume Po - Enrico Volpi dialogherà con il giornalista Rai e scrittore Luca Ponzi, autore del libro “Favole di Fiume”. Aneddoti e curiosità sul Grande Fiume non mancheranno. L’evento rientra tra gli appuntamenti del Festival del Fiume “Padus Mirabilis”. In caso di maltempo la presentazione si terrà al MUPAC.

Per gli altri eventi dell’anteprima (tra settembre e i primi di ottobre), più il programma del Festival ColotnoPhotoLife 2022, si rimanda al sito del www.colornophotolife.it costantemente aggiornato. Per informazioni e prenotazioni scrivere agli indirizzi info@colornophotolife.it e prenotazioni@colornophotolife. it o telefonare al 348 5259409.