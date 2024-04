Alla Reggia di Colorno il maestro Viccardi in concerto

Giovedì 18 aprile, alle ore 21.00, con ingresso libero, nella Cappella ducale di San Liborio presso la Reggia di Colorno, avrà luogo un concerto del Mº Enrico Viccardi a cura dell’associazione “G. Serassi” con il patrocinio della Provincia di Parma.

Il concerto aprirà il master per organo in San Liborio di cui Viccardi ne sarà il docente tra il 18 e 21 aprile e che si concluderà domenica pomeriggio 21 aprile con un concerto (ore 18) degli allievi partecipanti.

Coprotagonista dell’evento lo splendido organo costruito da Andrea Luigi e Giuseppe Serassi di Bergamo tra il 1792 e il 1796. Oltre ad essere il primo strumento commissionato agli organari bergamaschi da una famiglia di rango Reale, è certamente lo strumento che ha dato una svolta alla loro attività, tanto da essere citato nel loro Catalogo degli organi fabbricati da Serassi di Bergamo con il numero uno. si tratta di uno strumento di dimensioni monumentali se confrontato con gli altri dello stesso periodo; 2898 canne, divise in tre corpi d’organo, due tastiere con 68 registri. Solo questi dati bastano per conferirgli un primato assoluto. Il programma abbraccia circa tre secoli di storia partendo dal primo barocco con M. Rossi e T. Merula, proseguendo con i quasi coetanei L. N. Clérambault e J. S. Bach e finendo con il romanticismo italiano di V. Lavigna e Padre Davide da Bergamo. Inoltre il Mº Viccardi si cimenterà nell’arte tipica degli organisti di tutti i tempi improvvisando su temi proposti dal pubblico.

Enrico Viccardi ha un’importante attività concertistica che lo ha portato ad esibirsi in tutti i continenti in prestigiose rassegne organistiche. Ha registrato per Bottega Discantica, Divox Antiqua, Fugatto e Dynamics. È docente di organo al Conservatorio di Musica di Parma.