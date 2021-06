Barezzi Festiva 20211, anteprime estive

Dopo la pausa forzata dello scorso anno, tornano a Montechiarugolo le anteprime estive del Barezzi Festival. Sul palco che due anni fa ospitò tra gli altri La Rappresentante di Lista, consacrati dall’ultimo Festival di Sanremo, si affacceranno il prossimo 6 e 7 luglio artisti in grado di celebrare al meglio questo tanto atteso ritorno alla musica dal vivo. Sarà solo un assaggio della kermesse che andrà in scena il prossimo novembre, con la quindicesima edizione del festival autunnale; un assaggio sempre all’insegna della qualità e della varietà della proposta, con due appuntamenti dedicati ad un pubblico eterogeneo, abituato al crossover di generi caratteristico del Barezzi Festival. Ispirato dalla figura di Antonio Barezzi, droghiere di Busseto che intravide il talento del giovanissimo Giuseppe Verdi e ne finanziò la formazione e gli studi, il festival è saldamente radicato nel territorio della provincia di Parma ed approda per la seconda volta a Montechiarugolo.

L'evocazione della figura di Barezzi intende fornire un modello di mecenatismo illuminato da diffondere ed emulare. Barezzi Festival nasce, appunto, con lo scopo di promuovere la musica di qualità, costituendo un punto di incontro tra l’opera lirica, e la musica classica in generale, e la contemporaneità. I concerti si terranno nel cortile interno dello straordinario castello di Montechiarugolo grazie all’ospitalità della Famiglia Marchi, situato all’interno dell’omonimo borgo dalla storia millenaria che garantisce un’atmosfera dal sapore fiabesco e incantevole, entrato da poco a far parte de “I Borghi più Belli d’Italia”. Il primo appuntamento è per martedì 6 luglio con Flo cantautrice, autrice e attrice di teatro di carisma e classe che porta in scena “Le brave ragazze”, spettacolo tra canzoni e racconti ispirati alla lettura de “Le donne muoiono” di Anna Banti.

Melodie emozionanti, tra classici del sud e milonghe, ma soprattutto espressioni di un punto di vista femminile, quanto mai indomabile e coraggioso. Sul palco con Flo, il polistrumentista Michele Maione (già al servizio di Gigi d’Alessio, Massimo Ranieri, Lina Sastri) e il chitarrista Cristiano Califano (membro dell’Orchestra Popolare Italiana). In apertura, suonerà il Budokan trio, composto da Emiliano Vernizzi (sax tenore), Giacomo Marzi (contrabbasso) e Paolo Mozzoni (batteria); una formazione che si muove fra jazz e groove, per un concerto ad alto tasso energetico che avrà come unico faro il feeling che solo un denso ascolto reciproco può dare.

Mercoledì 7 luglio andrà in scena Bombino, luminosa stella del desert blues, con Adriano Viterbini, chitarrista e fondatore di I Hate My Village e Bud Spencer Blues Explosion. Il prodigio partito dal Niger per conquistare il Mondo, fino ad essere incoronato dalla critica come il “Jimi Hendrix” del deserto, e il bluesman alternativo romano danno vita a uno spettacolo mozzafiato, in cui il repertorio del primo è potenziato dal contributo del secondo attraverso una selezione di brani originali arrangiati in forma inedita. Il suono è caldo, sabbioso e sensuale, il pubblico è avvolto in un’atmosfera magica e conturbante. Uno show magnetico, capace di trasportare l’ascoltatore tra la polvere del deserto, in un tempo fuori dal tempo. In apertura, Johnny Larosa, istrionico folk singer del reggiano che da oltre trent’anni calca i palchi in compagnia della sua Telecaster. Durante le serate sarà possibile visitare la mostra personale di Bruno Barani “Lo strappo del foglio” presso il Palazzo Civico di Montechiarugolo, a pochi passi dal Castello, dalle ore 18.30 alle ore 21.00. L

a rassegna è organizzata da Comune di Montechiarugolo e associazione Luce, con la direzione artistica di Giovanni Sparano. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito ed inizieranno alle ore 21:00. La prenotazione è obbligatoria sul sito barezzifestival.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...