Claude Debussy, curiosità estetiche: concerto del pianista Raffaele D'Aniello

Nuovo appuntamento de “I Concerti del Boito”, stagione organizzata dal Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma in collaborazione con l’Università di Parma: martedì 28 marzo alle 20.30, nell’Auditorium del Carmine, si terrà il concerto “Claude Debussy, curiosità estetiche”, di cui sarà protagonista il pianista Raffaele D’Aniello. Docente di pianoforte del Conservatorio, D’Aniello ha inciso per numerose case discografiche (Stradivarius, Brilliant, Edipan, Accord for music, studio Trco di Buenos Aires etc.) e recentemente ha registrato per la Brilliant un Cd dedicato proprio al centenario della morte di Claude Debussy. In questa occasione il pianista interpreterà un ricco programma di composizioni dell’autore francese che include Ballade, Deux Arabesques, Mazurka, Valse Romantique, Nocturne, Suite bergamasque, Estampes, D’un cahiers d’esquisses, Masques e L’isle joyeuse. Il concerto sarà introdotto da alcuni corali di Bach interpretati sull’organo da Andrea Ronga e Alberto Givera, allievi della classe del prof. Enrico Viccardi. “I Concerti del Boito” sono inseriti nel programma di Attività di Formazione Permanente e Ricorrente del Conservatorio di Parma, coordinato dal prof. Pierluigi Puglisi. L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni: Conservatorio di Musica "Arrigo Boito", Strada del Conservatorio 27/a, www.conservatorio.pr.it.