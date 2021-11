Coez torna a Parma: il 9 febbraio al Campus Music Industry

"Prima di partire con un vero tour penso proprio che mi farò un giretto in tutti i clubbini dove sono stato a suonare prima di affermarmi", ha dichiarato Coez sui suoi social qualche settimana fa. Dopo essere tornato con 'Come nelle canzoni' (Carosello Records), il cantautore annuncia il suo ritorno live con un tour nei piccoli club di tutta Italia su cui ha trascorso i primissimi anni di gavetta agli esordi della sua carriera. Il tour, prodotto da Vivo Concerti, partirà il 31 gennaio da Torino e proseguirà a Milano, Brescia, Treviso, Parma (9 febbraio 2022 || Parma @ Campus Music Industry), Livorno, Firenze, Ravenna, Modugno (Ba), Maglie (Le), Napoli per poi concludersi il 22 febbraio nella città natale del cantautore, Roma. Il live sarà l'occasione per tornare a cantare a squarciagola dopo oltre due anni le canzoni di Coez tratte da 'È sempre bello' e 'Faccio un casino', oltre che i nuovi brani come 'Wu-Tang', 'Flow Easy' e 'Come nelle canzoni'. Un vero e proprio ritorno alle origini e alle radici del percorso musicale dell'artista, che dopo il tour dei record del 2019, torna a un contatto viscerale e autentico con il proprio pubblico.