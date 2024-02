Concerto cori giovanili il 9 marzo nella Chiesa di San Vitale

"Concerto di Cori Giovanili"



Sabato 9 marzo, ore 21.00 - Chiesa di San Vitale (strada della Repubblica, 3 - Parma)



Ingresso Libero



Imperdibile appuntamento per tutti gli appassionati di musica corale.

Il Coro Giovanile dell'Emilia-Romagna, diretto dal M° Daniele Sconosciuto, aprirà il concerto del Coro "Alla Polacca" di Varsavia, diretto da Anna Bednarska.



In occasione della masterclass del grande compositore inglese Sir John Rutter, in programma a Parma il 10 marzo, il coro polacco sarà in città anche per eseguire un concerto di musiche "a cappella" e accompagnate dall'organo, suonato da Wojciech Bednarski.



Alla Polacca è un coro per bambini e giovani affiliato al Teatro Grande Opera Nazionale di Varsavia. Il coro è rappresentato a livello internazionale da un ensemble femminile composto dai 30 cantanti più esperti.



Sotto la direzione di Anna Bednarska, i coristi imparano a sviluppare un suono sano, naturale e bello e trovano gioia nell'esecuzione di un repertorio diversificato, che va dai classici corali alla musica tradizionale proveniente da tutto il mondo.



Verranno eseguiti brani di Gjeilo, G. B. Martini, Faure e Rutter.



Il Coro Giovanile dell'Emilia-Romagna, formazione nata ideata da AERCO - Associazione Emiliano-Romagnola Cori, eseguirà in apertura, alcuni brani rappresentativi del repertorio corale contemporaneo di autori quali Antognini, Claas, Twardowsky e Trotta.



Gallery



Per informazioni: aercobologna@gmail.com