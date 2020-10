concerto ensemble nikel - traiettorie 2020

Musiche di Dufourt, Poppe, Momi



Nikel Ensemble è giovane, ha ventiquattro anni, ed è una realtà del tutto singolare per la musica contemporanea, perché i suoi componenti sono solo quattro, Yaron Deutsch, Patrick Stadler, Brian Archinal e Antoine Françoise, e suonano quattro strumenti d’insolita fusione fonica: chitarra elettrica, sassofono, percussioni e pianoforte. Una sintesi di passato e presente che non può non risultare molto stimolante per i compositori che si accingono a scrivere per un ensemble che per sua natura si presta alla continua sperimentazione e alla ridiscussione di qualsiasi genere determinato.

Ed è con due concerti di Nikel in due serate consecutive che si chiude la trentesima edizione di Traiettorie, rassegna internazionale di musica moderna e contemporanea organizzata da Fondazione Prometeo.

Nella prima di queste, nella Sala dei Concerti della Casa della Musica a Parma giovedì 29 ottobre alle 20:30, Nikel eseguirà due prime italiane insieme a un pezzo di Momi. Tra le prime italiane c’è quella di uno dei massimi compositori degli ultimi cinquant’anni, Hugues Dufourt, uno del gruppo fondatore della corrente francese degli «spettrali», ma il più elastico e anticonformista di loro: «L’Atelier rouge d’après Matisse», ispirato al celebre quadro di Matisse, sfrutta le misture timbriche dei quattro strumenti di Nikel, spesso deviandole artificiosamente fino alle zone del rumore, suggerendo un processo psichico d’ascolto che dal suono strano risale alla sua fonte.

L’ensemble proporrà anche la prima italiana di «Fleisch» (2017) del tedesco Enno Poppe, spigolosa deformazione e ricomposizione di suoni elettronici e acustici, e si chiuderà con ALMOST NOWHERE (2015) del perugino Marco Momi, uno studio del rapporto fra ascoltatore e suono osservato in un ambiente nel quale viene esaltato il silenzio e la diffusione del suono stesso.



