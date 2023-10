Traiettorie: il 18 ottobre concerto dell'ensembre Prometeo

CONCERTO DELL'ENSEMBLE PROMETEO

musiche di Schumann, Webern, Berg, Debussy, Ustvolskaya



Michele Marelli, clarinetto / Grazia Raimondi, violino / Ciro Longobardi, pianoforte



------------------



C’è tutto un mondo di sentimenti intimi e profondi nel programma cameristico che tre strumentisti di Ensemble Prometeo proporranno il 18 ottobre nella Sala dei Concerti della Casa della Musica a Parma, alle ore 20:30, nell’ambito della rassegna di musica moderna e contemporanea Traiettorie.

Ed è un programma che segue da vicino l’attenzione prestata in questa edizione di Traiettorie alla musica mitteleuropea: e la scelta di affiancare i «Fantasiestücke» (1849) per clarinetto e pianoforte di Robert Schumann, così intrisi di affettuosità famigliare, ha una continuità passionale sia nell’Adagio (1923-1925) di Alban Berg – qui nella versione dell’autore per trio da camera – sia nell’emotività compressa dall’esattezza sonora dei «Quattro Pezzi» (1910) per violino e pianoforte di Anton Webern e forse persino nel viaggio a ritroso nel mondo musicale francese compiuto da Claude Debussy nelle sue ultime Sonate cameristiche, di cui qui viene proposta la terza, per violino e pianoforte (1916-1917).

Ma certamente il momento più singolare del programma è il Trio per clarinetto, violino e pianoforte di Galina Ustvolskaya, compositrice pietroburghese allieva di Šostakóvi? e oggi considerata la voce autorale femminile più rilevante della musica sovietica: scomparsa nel 2006, ha lasciato poco più di una ventina di pezzi cameristici intrisi di spiritualità arcaica e misteriosa, come questo impressionante Trio del 1949 fatto di suoni semplici, asciutti, ancestrali.

Gruppo strumentale formato da alcuni dei migliori solisti italiani specializzati nella sonorità contemporanea, Ensemble Prometeo è nato nel 2009 nell’ambito della Fondazione Prometeo, che organizza e promuove Traiettorie. E a Traiettorie i tre solisti di Ensemble Prometeo protagonisti di questo concerto sono ormai di casa: la violinista Grazia Raimondi, già primo violino in numerose orchestra italiane e oggi nella Camerata Strumentale Città di Prato; il clarinettista Michele Marelli, uno dei migliori specialisti mondiali nel corno di bassetto e già strumentista nell’ensemble di Karlheinz Stockhausen e oggi dell’ensemble MusikFabrik; il pianista Ciro Longobardi, docente al Conservatorio di Salerno e vincitore del Premio Kranichsteiner ai Corsi Estivi di Darmstadt del 1994.



La realizzazione di Traiettorie, partner di Italiafestival, è possibile grazie al sostegno di: Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Parma - Casa della Musica, Complesso Monumentale della Pilotta, Università degli Studi di Parma, Fondazione “A. Toscanini”, Fondazione Cariparma, Fondazione Monteparma, Chiesi Farmaceutici, Ernst von Siemens Music Foundation, Fondazione Nuovi Mecenati - Fondazione franco italiana di sostegno alla creazione contemporanea, Symbolic, Sina Hotel Palace Maria Luigia, MACROCOOP – Servizi per la comunicazione. Rinnovata anche la collaborazione con Rai Radio3 e Magazzini Sonori come media partner.



BIGLIETTERIA

È possibile acquistare il biglietto in prevendita sul sito VIVATICKET o – il giorno del concerto, a partire dalle ore 19:30 – presso la reception della Casa della Musica di Parma (Piazzale San Francesco, 1 - 43121 Parma).



COSTO DEI BIGLIETTI

Intero: € 15

Ridotto: € 10 (over 65, soci FAI, TCI, dipendenti Chiesi)

Ridotto scuole: € 5 (studenti universitari, studenti e insegnanti del Conservatorio)

Omaggio: under 18



Abbonamento per tre concerti alla Casa della Musica: € 30



PER INFORMAZIONI

Fondazione Prometeo

+39 0521 1404781 / +39 348 1410292

info@fondazioneprometeo.org



LINK UTILI

https://www.fondazioneprometeo.org

https://www.facebook.com/festivaltraiettorie/



https://www.youtube.com/user/FondazionePrometeo