Traiettorie: sabato 23 settembre concerto di Florent Boffard al Teatro Farnese

Concerto per pianoforte

Musiche di Beethoven, Webern, Ligeti e Bartók



Non c’è una frattura tra la musica del Novecento e il passato, ma anzi una profonda continuità: è quello che ha sempre dimostrato la rassegna Traiettorie nei propri programmi ed è quello che vuole dimostrare anche uno dei maggiori pianisti di oggi, Florent Boffard, che sarà ospite della rassegna sabato 23 settembre alle ore 20:30 al Teatro Farnese a Parma nel dodicesimo concerto del cartellone di quest’anno, come sempre organizzato e promosso da Fondazione Prometeo.



Particolarmente attento all’interpretazione della musica contemporanea, per la quale nel 2001 ha ricevuto il premio Belmont della Fondazione Forberg-Schneider di Monaco di Baviera, Boffard è nato nel 1964 e ha studiato nei conservatori di Lione e Parigi. Nei suoi undici anni da solista in Ensemble intercontemporain, dal 1988 al 1999, ha collaborato con i più importanti compositori del nostro tempo e ha eseguito in prima assoluta brani di Boulez, Donatoni, Jarrell, Ligeti, Kurtág. Ha registrato l’opera omnia per pianoforte di Schönberg e di Bartók, registrazioni selezionate come «Editor’s Choice» dalla rivista «Gramophone». Con il collega Pierre-Laurent Aimard ha registrato il secondo libro di «Structures» di Boulez e con la violinista Isabelle Faust brani di Bartók e Fauré. Ha eseguito in anteprima e registrato «Antiphonie» di Boulez. Ha scritto anche un film, «Schönberg, il compositore incompreso». Oggi insegna al Conservatorio di Parigi e all’IESM di Aix-en-Provence. Ha diretto workshop e presentazioni di concerti al Festival de La Roque d’Anthéron, Aldeburgh Festival e al Printemps des Arts de Monte-Carlo.



Il programma di stasera s’inserisce proprio in questa attenzione di Boffard a sostenere gli ascoltatori nella comprensione del suono contemporaneo: nella prima parte si ascolteranno infatti la prima delle tre ultime altissime Sonate di Beethoven, l’op. 109 (1820), e le Variazioni op. 27 (1936) di Anton Webern, ma non una di seguito all’altra bensì intervallate nei loro movimenti, in modo da mostrarne in modo ancora più evidente le impressionanti analogie strutturali pur a distanza di quasi centoventi anni fra loro.



Nella seconda parte, parallelo tutto ungherese fra sette dei più irresistibili brani di «Musica ricercata» (1953) di György Ligeti e la Sonata per pianoforte (1926) di Béla Bartók: parallelo anche appoggiato alla formazione di Ligeti sulla musica di Bartók e a evidenti affinità stilistiche, oltre a uno spiccato senso per la magia e il suono brutale che richiamano la potenza arcana della natura.



