'Confini' di Roberto Taddei alla Chaos Art Gallery

Si apre sabato 02 aprile 2022 presso le sale della Chaos Art Gallery di Parma la mostra 'Confiini' di Roberto Taddei, una selezione di lavori studiata e mirata all’analisi di quegli elementi che hanno contraddistinto il lavoro del talentuoso artista italiano, alle prese con una tecnica rara e complessa come quella ottenuta con la sola penna bic.

A mente fredda, è singolare come l’arte possa avere talvolta quelle capacità precognitive che, dalla sua, sappiano inserirla perfettamente nel momento storico in cui si sviluppa: in questo senso, il titolo della mostra - Confini - si potrebbe far scudo proprio di questa supposizione, riflettendo su quanto la pandemia ci abbia forzati a individuare un nostro privato spazio vitale incondivisibile con gli altri; oppure, soprattutto alla luce degli ultimi tragici avvenimenti bellici, come l’idea stessa di “confine” porti con sé tutta una serie di prerogative storiche, politiche, economiche, geografiche, sociali e culturali di più ampia e complessa comprensione.

Eppure, il condizionale è d’obbligo in questo caso poiché il confine di cui tratta l’ultima fatica espositiva dell’artista italiano Roberto Taddei è invece quel limite individuale che - sì, spazio vitale o conquista che sia - analizza con consapevolezza il proprio operato in un lasso di tempo ormai stabilito, definendone le tappe per poi procedere verso il futuro.