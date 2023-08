Corsi e laboratori di musica della jazz'on parma orchestra educational 2023+24

Vuoi imparare a suonare uno strumento musicale?

Vuoi approfondirne la conoscenza con docenti che rappresentano l’eccellenza nel nostro territorio?

Vuoi conoscere la teoria e l’armonia, e tutto ciò che è necessario per fare musica nel vero senso della parola?

Vuoi rendere il tuo orecchio musicale una macchina formidabile per fare musica?

Vuoi comporre o arrangiare in modo creativo la tua musica?

Vuoi imparare o approfondire l’arte dell’improvvisazione?

Vuoi imparare o approfondire repertori interessanti con un gruppo di musica d’insieme?



I docenti della JPO Educational ti aspettano!

Non vediamo l'ora di condividere con te le nostre competenze musicali e didattiche e di trasmetterti l'amore per la musica.



Ti accompagneremo in un programma personalizzato in base alle tue esigenze e ritmi di apprendimento, per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi musicali e stilistici.



Nei CORSI di strumento i nostri docenti ti guideranno alla scoperta e all'apprendimento delle tecniche necessarie per fare musica.



Nei LABORATORI ti impadronirai delle conoscenze teoriche necessarie per sviluppare la tua musicalità.



Nei LABORATORI di Musica d'Insieme potrai mettere in pratica le tue conoscenze musicali suonando, sotto la guida di un docente che ti darà i consigli necessari, la musica che ami.



Vero fiore all'occhiello sono i Laboratori di Big Band, tra i pochi esistenti in Italia.



I CORSI e LABORATORI sono aperti a tutti, principianti e livelli avanzati e spaziano attraverso tutti i generi musicali.

Chiedi un colloquio gratuito per costruire insieme ai nostri docenti un percorso su misura per realizzare le tue ambizioni.



? NEWS 2023+24

* JPO Choir: il coro JPO attraverso il quale imparare il grande repertorio per coro gospel, soul, pop.

* Laboratorio di improvvisazione per ragazzi: il laboratorio attraverso il quale conoscere e praticare, divertendoti, il mondo dell'improvvisazione musicale.



? Inizio corsi: da Lunedi 18 Settembre 2023 (ma ci si può iscrivere anche dopo tale data).



? La nostra sede: Via Leonardo Sciascia 4/a, Parma (parcheggio comodo e gratuito).

? Cell +39 392 0085505



? Email info@jazzonparmaorchestra.it