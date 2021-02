corso guide museo guatelli

Nonostante le incertezze sull'evoluzione dell'epidemia che tanto ci ha condizionato negli ultimi mesi, l’Associazione Amici di Ettore Guatelli e del Museo non vuole mancare all'appuntamento annuale con il Corso Guide. L'impossibilità di svolgere il corso in presenza offre l'occasione per aprire gli archivi dell'Associazione, mettendo a disposizione di chi si iscriverà al corso, un ricco e vario materiale delle edizioni passate, fatto di interviste, memorie e lezioni delle tante persone che hanno intrecciato le loro vite con il Museo e con il suo fondatore.

Si è allora pensato di riproporre l'invito a diventare guide del Museo, ma con un percorso assai più stimolante rispetto a quello degli anni scorsi e in piena sicurezza, senza il rischio di incontrare virus guastafeste, che costringano a interromperlo.

Si dispone delle registrazioni dei corsi precedenti, ed in particolare di quelli del 2018 e 2019. Si propone quindi un calendario che prevede inizialmente un incontro online per la presentazione del corso stesso e per rispondere alle eventuali domande dei partecipanti; poi saranno indicati otto incontri registrati, che possono essere visti da qualunque supporto digitale (computer, tablet, smartphone, ecc.); infine un ulteriore incontro online per le domande che si vorranno porre.

Tra il primo e l’ultimo incontro potranno trascorrere circa sei settimane, quindi ciascuno dei partecipanti potrebbe avere il tempo di vedersi comodamente gli otto filmati al ritmo di meno di due a settimana. Se poi si volesse approfondire, se ne avranno a disposizione anche altri. Verranno distribuiremo delle schede informative. Alcune guide già formate potranno fare da tutor, rispondendo alle richieste di chiarimento via mail o WhatsApp o direttamente per telefono. Sarà richiesto anche di compilare alcuni questionari sui video.

Al termine, per chi vorrà diventare una guida effettiva, inizierà il periodo di affiancamento alle guide in servizio.

Riassumendo:

1. un breve incontro online introduttivo

2. un periodo di cinque settimane circa per visionare i filmati e compilare i questionari

3. un incontro finale per risolvere eventuali ulteriori dubbi

4. cinque affiancamenti alle guide formate

Il primo appuntamento sarà martedì 9 marzo alle ore 21.

Per iscriversi basta inviare una mail a info@amiciguatelli.it