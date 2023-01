Cultura, a Parma si racconta la scienza pensando a Piero Angela: il 20 in biblioteca

Raccontare la Scienza guardando allo scomparso divulgatore Piero Angela. E' quanto accade a Parma, alla Biblioteca Pavese, con secondo appuntamento dedicato appunto previsto per dopodomani alle 17.30. Davide Persico, paleontologo, paleoecologo, docente in museologia naturalistica e direttore scientifico del Museo di Storia Naturale dell'Università di Parma, dedicherà il suo intervento alla Museologia, intesa come arte del raccontare. Persico ripercorrerà infatti la storia del Museo di Storia Naturale dell'Università di Parma, descrivendone l'evoluzione, a partire dall'originario Gabinetto di Storia Naturale, attraverso l'arricchirsi delle diverse collezioni che il Museo è andato acquisendo nel corso del tempo. Attraverso racconti, curiosità, aneddoti e vicissitudini legate ai personaggi succedutisi in museo (dai direttori agli attori collaterali) si approfondirà la storia della Museologia scientifica, il filo conduttore della quale sarà costituito dai reperti conservati nel museo, si spiega da Comune di Parma. L'arte del divulgatore scientifico sarà proprio quella di "farli parlare" per il pubblico presente. La Biblioteca, dedicata in particolare ai ragazzi ed agli educatori, ha ideato il progetto con la collaborazione della naturalista Franca Zanichelli, allo scopo di avvicinare alla scienza ampie fasce di pubblico, coinvolgendo anche chi è privo di una formazione specifica.