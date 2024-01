Castello di Compiano (PR) | Dal Taro al Castello: passeggiata ammazza panettone, domenica 7 gennaio dalle 9 alle ore 13.15 circa, l’ultimo giorno di apertura al pubblico del Castello di Compiano (PR), prima della chiusura invernale per manutenzioni straordinarie è all’insegna di una piacevole e facile passeggiata ad anello, adatta a tutta la famiglia che si concluderà con una visita a carattere storico del Castello di Compiano. Una piacevole passeggiata “ad anello” che dalle mura del borgo scenderà verso il Taro e da qui entrerà attraverso freschi boschi di castagno e abete, percorrendo facili sentieri e strade sterrate tra i territori di Compiano e Bedonia. L’affascinante mole del Castello, sito all’interno del borgo storico, accompagnerà parte del cammino e i panorami verso l’alta Val Taro e i crinali liguri allieteranno la vista. Un itinerario adatto a tutti, che saprà emozionare, oltre che per la bellezza del tracciato e della natura circostante, anche attraverso i racconti degli aneddoti legati alla cultura locale, alle tradizioni e agli episodi della “libera Repubblica della Valtaro”. A chiusura dell’escursione, breve visita storica del Castello e all’eclettica collezione della casa-museo Lina Raimondi Gambarotta, con un’eccezionale salita ai camminamenti di ronda, solitamente non accessibili al pubblico. L’uscita sarà attivata con un minimo di 10 partecipanti. Prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it