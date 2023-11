Domenica 3 dicembre torna “Natale sotto l’Albero” in via D’Azeglio

Riprendono le feste natalizie a marchio Parma Viva nel cuore della città. Domenica 3 dicembre via D’Azeglio si animerà per il tradizionale appuntamento di “Natale sotto l’Albero”, organizzato da Edicta Eventi, con il patrocinio di Ascom e del Comune di Parma. Una giornata da trascorrere in compagnia, avvolti dall’atmosfera delle luci e decorazioni, per pensare ai regali di Natale e riscoprire la bellezza dello storico quartiere dell’Oltretorrente. A partire dalle ore 9, un mercatino a tema natalizio colorerà l’intera via con stand selezionati che esporranno opere creative e artigianato artistico, articoli da regalo, abbigliamento e accessori e specialità gastronomiche tradizionali. Inoltre saranno presenti diverse Onlus e associazioni a cui rivolgere una donazione in vista del periodo natalizio. Per l’occasione è prevista anche un’apertura straordinaria dell’ex negozio sfitto “Dazeglio 104” con un doppio appuntamento gratuito. Il laboratorio creativo prenderà il via dalle ore 10 con Michela Fornia di “I Love My House Concept Store” che presenterà una masterclass su come apparecchiare la tavola di Natale. Nel pomeriggio, dalle ore 15, Luca Anghinetti, nelle vesti di Mago Luca, stupirà i più piccoli con spettacoli di magia comica. Per info e iscrizioni (posti limitati): dazeglio104@ascom.pr.it