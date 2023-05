Domenica 7 maggio torna “Via Zarotto in festa” con il Consorzio La Qualità dei Mercati

Domenica 7 maggio torna il tradizionale appuntamento di “Via Zarotto in Festa” organizzato dal Consorzio “La Qualità dei Mercati”, promosso da Ascom. La manifestazione, che si svolgerà dalle 9 alle 20 in via Zarotto a Parma, nel tratto compreso tra la rotonda di Via Casa Bianca e la rotonda di Via Emilia Est (escluse), vedrà la partecipazione di circa 40 operatori che presenteranno al pubblico le ultime novità di abbigliamento, calzature, articoli per la casa, decorazioni e molto altro. Un’ottima opportunità per dedicarsi alla shopping, ma anche pensare a dei regali di qualità per la Festa della mamma del 14 maggio. Non mancherà infatti anche la partecipazione delle attività della via che vorranno restare aperte per l’evento, oltre alla presenza di punti ristoro per una domenica di divertimento e shopping in città.