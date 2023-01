SABATO 21 GENNAIO 2023

??DUB HUNTERS SOUND SYSTEM "The Opening"??

Splinter Club & Dub Hunters hanno il piacere di invitarvi all'inaugurazione del DUB HUNTERS SOUND SYSTEM, pronti a farvi ballare tutta la notte all'insegna del ritmo in levare.

Ospiti da Trento i fratelli Blue Zone HI FI e Don Pete Mc.

Tenetevi forte e allacciate le cinture. Si parte...



Unity, Love & Respect

www.dubhunters.com



Ingresso riservato ai soci Arci