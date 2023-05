Ducato al cubo: il 27 maggio sky bar per un giorno

È giunto il momento di elevare al cubo la vostra passione per la birra di qualità!



? La festa della birra per eccellenza arriva in città e non potete proprio perdervela! ? Siamo entusiasti di annunciare che il Birrificio del Ducato porterà le sue birre e quelle della nostra famiglia belga - Chouffe, Duvel, Maredsous - per la prima volta in assoluto a Parma…e siete tutti invitati! ?



Unitevi a noi sabato 27 maggio 2023 per una giornata intera di puro paradiso birrario, letteralmente a un passo dal cielo. ??L’evento si svolgerà infatti sul rooftop del CUBO di Parma, Via La Spezia 30.



? 12 birre alla spina e qualche specialità in bottiglia.



? Street Food a cura de I Due Gatti di Parma



?? Arte in Bottiglia: mostra delle opere d’arte dell’illustratrice Daniela Panfilo per le etichette del Birrificio del Ducato



??‍?? I Laboratori del Gusto: percorsi tecnico-degustativi incentrati sugli stili birrari a partire da 2 fra gli ingredienti principali della birra, malto e lievito. Solo su prenotazione, fino a esaurimento posti, al costo di 10 euro a laboratorio comprensivo di degustazione di 3 birre da 150 cl.



- Ore 15:00 - “Il malto nel bicchiere: degustazione sensoriale di birre selezionate”.



- Ore 16:30 - “Alla scoperta del lievito belga: un viaggio tra sapori e tradizioni”.



? Aperitivo con concerto dei Rumba Pesa.



? Mana Dj Set fino a mezzanotte.



Continuate a seguirci per non perdervi gli aggiornamenti!