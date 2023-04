Proseguono gli esiti dei laboratori teatrali di Europa Teatri cominciati l'autunno scorso. Martedì 18 aprile alle ore 21 andrà in scena, presso il teatro di via Oradour 14, “... e la meraviglia ?” esito del laboratorio di primo livello a cura di Ilaria Gerbella e Davide Rocchi. In scena improbabili bibliotecari alla ricerca della meraviglia che abita le pagine scritte... Lo spettacolo nasce da un'esperienzale laboratoriale che non si è basata esclusivamente sul rapporto diretto con chi è deputato ad insegnare, ma sullo sviluppo della capacità di osservare: porre attenzione all’ascolto di come il teatro si manifesta attraverso l'espressione creativa, la conoscenza di sé e dell’altro, e come forma di rappresentazione. Questo modo di apprendere si realizza tramite la sospensione del giudizio, l’attesa, l’accettazione. Quando ciò accade, si verifica un’osmosi, uno scambio reale che ognuno offre al lavoro; è uno sguardo attento che si trasforma in conoscenza. E’ un lavoro che non si esaurisce nel training fisico, ma continua anche quando il “fare” è individuale e sono i singoli ad agire; chi guarda comprende, e attraverso lo sguardo attento apprende e partecipa. Con: Emanuele Cannella, Monica Ferrari, Andrea Ghiretti, Sonia Munno, Tereza Polyviou, Tazio Scazza, Elisangela Sessa, Andrea Zinelli

Ingresso unico 8 euro. Biglietti acquistabili il giorno di ogni spettacolo a partire da un'ora prima presso la biglietteria del Teatro Europa, via Oradour 14, Parma Informazioni e prenotazioni: europateatri.pr@gmail.com – 0521 243377