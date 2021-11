"E' stata la mano di Dio" al cinema Astra il 24 novembre

"La felicità è oggi presentando il film a Napoli. La felicità è aver fatto il film". Commenta così Paolo Sorrentino la sua giornata napoletana per presentare dopo Venezia in anteprima nazionale il suo "È stata la mano di Dio", con Toni Servillo e tutto il suo numeroso cast nel quale spicca il giovane Filippo Scotti, suo alterego, che Variety ha decretato tra i volti da tenete d'occhio.

Il film sarà in sala al cinema Astra di Parma da mercoledì 24 novembre. Sarà proiettato in alcune sale esclusive, distribuito dalla Laucky Red, per approdare poi su Netflix a metà dicembre. Successivamente inizierà la lunga marcia per entrare nella cinquina degli Oscar. La pellicola, vincitrice del Gran premio della giuria alla Mostra di Venezia, è stata scelta per rappresentare il nostro Paese per entrare nella rosa dei nominati a Miglior film non in lingua inglese.

Sull'omaggio ai grandi maestri del cinema, Sorrentino ha risposto così: "In questo film non ci sono omaggi ai grandi maestri, se non al Massimo Troisi regista".

PRENOTAZIONE BIGLIETTI

Si può prenotare un biglietto scrivendo un sms o WhatsApp al numero 3662376453. Comunicando lo spettacolo scelto con l’orario e i nominativi (indicando se congiunti).

La conferma della prenotazione arriverà sempre con sms o WhatsApp.

Al momento dell’acquisto del biglietto alla cassa verrà assegnato il posto.

DISPOSIZIONI COVID PER REGIONI IN ZONA BIANCA

“Per garantire la necessaria tranquillità agli spettatori, i posti in sala resteranno distanziati.”

Nella sala interna la mascherina resta obbligatoria.

L’ingresso è consentito solo alle persone munite di Certificazione verde COVID-19 (GREEN PASS) o in possesso di un titolo alternativo ai sensi del D.L.23 luglio 2021 n.105:

•attestato di guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)

•test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (validità 48 ore).