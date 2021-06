efsa4parma2020+21: european nights

Nel quadro del programma di attività di “Parma capitale Italiana della Cultura 2020-21”, EFSA contribuisce al al rilancio della vita culturale della città riprendendo la collaborazione con l’arena estiva del cinema D’azeglio.



Con il festival European Nights, EFSA vuole promuovere le produzioni cinematografiche indipendenti dell’Unione europea, proponendo titoli che trattano diverse tematiche sociali con leggerezza ed ironia. Il palinsesto si rivolge quindi a un ampio pubblico e prevede la proiezione di pellicole in versione orginiale sottotitolata o doppiata in italiano, di cui due prime visioni locali.



Di seguito il calendario degli appuntamenti:



- 1 luglio - La lutte des classes (Francia) - versione originale sottotitolata in italiano

- 2 luglio - Lassie (Germania) - versione doppiata in italiano

- 3 luglio - La bonne épouse (Francia) - versione originale sottotitolata in italiano



L’ingresso ha il costo simbolico di 1 euro e il Cinema D’Azeglio devolverà in beneficenza alla Caritas Diocesana di Parma parte del ricavato.



A causa delle attuali restrizioni dovute al COVID-19 i posti disponibili nell’arena sono 90. Essendo l’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza, la prenotazione agli eventi è obbligatoria secondo le consuete modalità previste dal Cinema D’Azeglio, inviando un messaggio via SMS o WhatsApp al +39 327 81 74 494.



Per ulteriori informazioni rivolgersi a: EFSA4Parma2020@efsa.europa.eu

