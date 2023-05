Enrico Vanzina festeggia i quarant'anni di "Sapore di mare" a Mangiacinema

Il 1983 è stato un anno "eccezzziunale... veramente" per i fratelli Vanzina, che uscirono in sala con due cult assoluti come "Sapore di mare" e "Vacanze di Natale". Enrico Vanzina sabato 10 giugno, a San Secondo Parmense, sarà il protagonista dell'evento speciale "I quarant'anni di Sapore di mare" a Mangiacinema - Festa del cibo d’autore e del cinema goloso. La serata d'onore con lo sceneggiatore e regista romano, tra ricordi e racconti. si terrà nell'agorà del Museo Orsi Coppini. E culminerà con la proiezione in versione restaurata del capolavoro scritto da Enrico insieme al fratello Carlo, che lo diresse. Prima del film, invece, firmacopie del suo ultimo libro "Il cadavere del Canal Grande" (HarperCollins).

La decima edizione di Mangiacinema, Festival ideato e diretto dal giornalista Gianluigi Negri, si svolgerà nel Comune della Bassa Parmense dall'8 al 18 giugno. A queste date si aggiunge un altro evento speciale: quello di sabato 24 giugno, dedicato ai quarant'anni di carriera della madrina di chiusura Isabella Ferrari, che proprio nel 1983 esordì al cinema in "Sapore di mare" nell'indimeticabile ruolo di Selvaggia.



IL RITORNO DI VANZINA A MANGIACINEMA

Nel 2016 Enrico Vanzina (al quale quest'anno viene assegnato il David speciale ai David di Donatello) è stato il primo artista a ritirare il Premio Mangiacinema - Creatore di Sogni, riconoscimento successivamente assegnato, tra i tanti, a Renato Pozzetto, Laura Morante, Lucrezia Lante della Rovere, Milena Vukotic, Pupi Avati, Ivano Marescotti. "Siamo felicissimi - dichiara Negri - di averlo tra i nostri ospiti d'onore in questa edizione dedicata ai sogni e ai creatori di sogni. Nel 2016 avevamo celebrato i suoi quarant'anni di cinema popolare (e quelli ovviamente di suo fratello Carlo), oltre a ricordare il loro papà Steno, maestro della commedia all'italiana, con la proiezione di 'Un americano a Roma'. Oggi, un altro importantissimo quarantesimo anniversario, con l'atteso ritorno di un amico, che davvero ci riempie di gioia".



SAPORE DI CULT

Opera corale, in parte autobiografica, ambientata in Versilia nei primi anni Sessanta e con una colonna sonora indimenticabile, "Sapore di mare" è diventato un cult per mille motivi. E sembra non invecchiare mai, per la freschezza con la quale descrive i riti di passaggio e la stagione dell'amore di un gruppo di adolescenti, capeggiati da Christian De Sica (che la produzione non voleva, ma fu imposto dai Vanzina), Jerry Calà, Isabella Ferrari, Karina Huff, Marina Suma. Segnò anche il ritorno sul set di una straordinaria Virna Lisi ed ha uno dei finali più belli della storia del cinema italiano.

Alla serata d'onore con Enrico Vanzina di sabato 10 giugno verrà abbinata la Mangiastoria "I sapori del Grande fiume", con gli studenti e i professori dell'Itis Galilei di San Secondo Pamense che guideranno il pubblico nell'analisi sensoriale (e nella degustazione gratuita) di culatello e spalla cruda.



CAMBIO DATA PER MORGAN: IL SUO CONCERTO ANTICIPATO ALL'8 GIUGNO

Per sopraggiunti impegni televisivi dell'artista, il concerto di Morgan (inizialmente annunciato per l'11 giugno) si terrà giovedì 8 giugno, nella serata di preapertura del Festival più pop d'Italia, che in questa decima edizione è dedicato ai sognatori e ai creatori di sogni. Il suo recital "If I can dream" (piano, voce e chitarra) inizierà alle 21 nell'agorà del Museo Orsi Coppini.





Mangiacinema (il cui programma completo sarà annunciato a fine maggio) si svolgerà negli spazi all'aperto dello splendido Museo Agorà Orsi Coppini e negli spazi comunali della straordinaria e quattrocentesca Rocca dei Rossi . Tutti gli eventi sono a