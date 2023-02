Escape Castle - l'ultimo enigma di Leonardo da Vinci

Un vero e proprio evento "escape" ambientato all'interno di un autentico Castello



Pittore, architetto, scultore, ingegnere, scienziato e precursore di idee rivoluzionarie... Leonardo Da Vinci è probabilmente il più eclettico genio che abbia mai posato piede sulla Terra, nonché una delle figure più illustri e conosciute della storia. Ciò che in pochi sanno è che, prima di abbandonare il suolo italico e trasferirsi definitivamente ad Amboise nel 1516, Leonardo alloggiò per tre giorni e tre notti nel Castello di Varano, ove decise di nascondere il suo più controverso e segreto e progetto, lasciando una serie di indizi criptati e di enigmi a chi fosse intenzionato a ritrovarlo...



Un vero e proprio evento "escape" ambientato all'interno di un autentico castello! Una serie di enigmi, via via sempre più criptici, vi attendono nei meandri della secolare fortezza; intuito, audacia e collaborazione saranno le chiavi del vostro successo, ma attenzione, avrete solo un’ora di tempo prima che il lascito di Leonardo venga distrutto per sempre... Siete pronti ad accettare la sfida?



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Inizio turni alle ore 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30



Numeri telefonici, mail e sito internet per informazioni e prenotazioni:

Telefono : 327 3797253



Web : www.castellodivarano.it - www.oltrelospecchio.com