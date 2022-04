Rinascite: esposizione alla Galleria Sant'Andrea per Pasqua

“Voi pensate: i tempi sono cattivi, i tempi sono pesanti, i tempi sono difficili. Vivete bene e muterete i tempi”. E' una frase di Sant'Agostino tratta dall'editoriale del Direttore di 'Arte e Fede', il quadrimestrale UCAI, redatto in occasione della Pasqua 2021. Mai come quest'anno la frase di Sant'Agostino è attuale.

Mutare i tempi, vivendo bene e guardando al futuro. Non a caso l'immagine scelta come emblema della mostra “Rinascite” è un'alba in un contesto naturale: ogni giorno che nasce è una rinascita ed è opportunità di nuove esperienze. La possibilità, e, a volte, la necessità di dover nascere più volte fa parte del mistero della vita. L'esistenza di ciascuno, se ci si pone in condizione di ascolto, è, invero, fatta di incontri e percorsi spesso imprevedibili che vanno accolti con curiosità e semplicità. La Galleria Sant'Andrea vuole, proponendo agli artisti soci il tema dell'odierna mostra, invitarli ad esprimere il loro modo di celebrare la vita. La libertà di forme consente ad ognuno il più ampio spazio alla creatività. Per l'artista la natura non è la sola fonte di ispirazione, ma certamente, ne è la principale; infatti è con la Natura che l'uomo si misura e ragiona dei propri limiti:



“…che cos'è l'uomo nella natura? Un nulla in confronto all'infinito, un tutto in confronto al nulla, un qualcosa di mezzo fra nulla e tutto ...” (Blaise Pascal, Pensieri, 72).