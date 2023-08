“Etna” a Santa Croce di Polesine Zibello

Come nelle antiche leggende, in una danza rituale che riporta l’uomo in contatto con la Terra e con gli elementi, il fuoco la fa da padrone. Faville, fuochi colorati, fumi, lapilli e danza sono i protagonisti di “Etna”, performance dedicata al vulcano omonimo e alla terra, la Sicilia, che lo ospita. Giovedì 24 agosto 2023 alle 21,30 nel piazzale della chiesa di Sant’Agata a Santa Croce, frazione del Comune di Polesine Zibello (PR) andrà in scena uno spettacolo di fuoco (ingresso gratuito) proposto all’interno della rassegna Estate delle Pievi 2023, promossa dalla Provincia di Parma in collaborazione con i Comuni coinvolti ed il sostegno di Fondazione Cariparma. Protagonista di “Etna” Antonio Bonura, in arte Drago Bianco: musicista, attore e artigiano, è appassionato di trasformazione della materia, di manipolazione del fuoco, di forgiatura dei metalli. Una biografia caleidoscopica all’interno della quale trovano spazio diverse esperienze, tra le quali la frequentazione dell’importante Scuola di Circo Contemporaneo Flic di Torino e una serie di incontri e collaborazioni con figure, compagnie e realtà quali Momix, Mutoid, Living Theatre e tanti altri. Lo spettacolo è proposto in collaborazione con “L’Ufficio Incredibile”. L’Estate delle Pievi, itinerario diffuso alla scoperta degli edifici più iconici del territorio, arriva nella bassa, quasi a lambire l’argine del Po, alla scoperta della Chiesa di Santa Croce, originariamente costruita in epoca tardo medievale e poi interessata da lavori di rifacimento. L’origine del primo edificio sacro di S. Croce potrebbe essere stato un tempietto pagano: dall’epoca paleocristiana sino al sec. XI, quando passarono alla chiesa cattolica, molto spesso queste costruzioni erano dedicate a S. Agata o a S. Lucia, due giovanette sicule che nel sec. III testimoniarono con il loro martirio la fermezza della loro fede. Il tempietto, trasformato poi in cappella, fu appunto dedicato a S. Agata e probabilmente sull’area o nelle vicinanze della cappella, demolita perché forse ormai fatiscente, sorse la chiesa, risalente agli inizi del sec. XV.