I cinque eventi imperdibili di questo week end a Parma

Cosa fare questo nel fine settimana da venerdì 12 a domenica 14 maggio a Parma? Ecco i nostri consigli: abbiamo scelto per voi cinque eventi da non perdere. Con qualche anticipazione per la prossima settimana

Liberavoce: festival della lettura ad alta voce

Agli appassionati di lettura, di reading e di libri fino a domenica 14 maggio consigliamo il festival Liberavoce, che si sta svolgendo in questi giorni in varie location a Parma. Sabato 13 maggio alle ore 21.30 sotto i Portici del Grano, ci sarà l’autrice e conduttrice televisiva Serena Dandini. Decine di appuntamenti gratuiti aperti a tutti tra incontri con autori, reading poetici, presentazioni di libri, conversazioni, letture sceniche, spettacoli, seminari e numerose proposte, tra letture e laboratori, dedicate a bambini e famiglie. Una piccola perla organizzata dall'assessorato alla Cutura del Comune di Parma. (TUTTE LE INFORMAZIONI)

Il Festival dello Sviluppo Sostenibile

Dal 16 al 22 maggio torna il Festival dello Sviluppo Sostenibile ASviS Parma: una settimana di incontri, convegni, laboratori, eventi su temi ambientali, economici e sociali, sempre tenendo come filo rosso la sostenibilità. 29 eventi per raccontare il futuro della sostenibilità a livello territoriale, per diffondere tra le persone la conoscenza degli obiettivi dell’Agenda 2030 ONU con lo scopo di incoraggiare sempre più processi partecipativi basati su un senso di responsabilità comune per affrontare, insieme, le sfide di un mondo cambiato dal Covid e dalla guerra, a livello non solo ambientale ma anche economico e sociale. (TUTTE LE INFORMAZIONI)

Francigena Fidenza Festival

Quattro giorni, dal 18 al 21 maggio, di storia, incontri, visite guidate, approfondimenti con ospiti, camminate. Per il terzo anno consecutivo, dal 18 al 21 maggio torna il Francigena Fidenza Festival, con il claim “La bella Via dell’Europa”, che vuole rappresentare l’itinerario culturale del Consiglio d’Europa. Sono oltre 50 gli appuntamenti previsti per l’edizione 2023 e comprendono il divertimento formato famiglia, le passeggiate, i momenti culturali, i dibattiti con la presenza di esponenti di livello nazionale e internazionale, l’intrattenimento per i bambini con le performance dei giocolieri e gli immancabili assaggi dei sapori del territorio.(TUTTE LE INFORMAZIONI)

Fotografia Europea: evento collaterale allo Csac con la mostra di Antonio Sansone

Continua (fino all'11 giugno) la mostra dedicata ad Antonio Sansone (Napoli 1929-Farfa Sabina 2008), uno dei più significativi esponenti del fotogiornalismo di impegno civile del secondo dopoguerra. In occasione del prestigioso festival Fotografia Europea (che si tiene a Reggio Emilia) a Parma c'è la possibilità di visitare questa mostra allo Centro Studi e Archivio della Comunicazione. Fino all'11 giugno. (TUTTE LE INFORMAZIONI)

La mostra dedicata a Roy Lichtenstein a Palazzo Tarasconi

Prosegue (fino al 18 giugno) a Palazzo Tarasconi la mostra (dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19.30) dedicata a Roy Lichtenstein (New York 1923) – uno dei maggiori interpreti dell’arte del XX secolo e un maestro della Pop Art. L'esposizione presenta i numerosi temi affrontati dal grande artista americano attraverso una selezione di oltre 50 opere (edizioni e serigrafie, sperimentazioni su metallo, tessuti e plastica oltre a fotografie e video) provenienti da prestigiose collezioni europee e americane. (TUTTE LE INFORMAZIONI)