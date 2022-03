Fantastica Emilia! Arrivano i cosplayer nei Castelli del Ducato

Magic Travel, l'immaginazione ci porterà dappertutto: è magico viaggiare nel circuito Castelli del Ducato in una Fantastica Emilia seguendo l'ispirazione di alcune e alcuni cosplayer italiani chiamati a candidarsi per entrare, come super favolosi ospiti, in luoghi d'arte, rocche, fortezze, manieri, musei e borghi storici della rete turistica culturale più grande e longeva d'Italia. I cosplayer avranno a disposizione un intero Castello o un intero luogo d'arte – aderente al progetto - per un loro shooting fotografico con il proprio fotografo di riferimento: pubblicheranno le loro immagini sulle loro bacheche e verranno rilanciate anche sul portale Castelli del Ducato e altri network collegati.



Due sono le prime giovanissime cosplayer italiane che si sono presentate all'appello e sono in arrivo con i loro personaggi: @Dayra.cos e @Airuneko, che sbarcheranno rispettivamente una alla Rocca dei Terzi di Sissa (PR), restaurata, riqualificata e rilanciata con il claim “La Rocca senza Tempo” e l'altra a Palazzo Farnese – Cittadella Viscontea (PC), regno di straordinarie collezioni d'arte. Ogni cosplayer sarà portatore di un tema specifico che verrà raccontato e svelato per immagini strada facendo. Non ancora spoilerati i nomi dei prossimi cosplayer in arrivo in Emilia.



Comune di Piacenza e Associazione Castelli del Ducato – nell'ambito di un progetto presentato a Destinazione Turistica Emilia con la partecipazione di alcune municipalità aderenti, tra cui Bobbio, Sissa – Trecasali, Unione Val Nure e Val Chero e Piacenza – trasformano la nostra Emilia in una “Fantastica Emilia”, una sorta di regno della fantasia e terra del sogno, una straordinaria magic land dove fare incontri unici, vivere avventure fantasy, sentire le emozioni di una realtà indimenticabile.

Siete pronte e pronti a diventare FAN della nostra FANtastica Emilia in Emilia Romagna?



Spiega il Presidente dei Castelli del Ducato Orazio Zanardi Landi: “Da sempre a Castelli del Ducato piace innovare ed essere pionieri di nuove proposte! Il progetto ideato, dunque, da Castelli del Ducato con Comune di Piacenza, che ringraziamo, prevede una serie di azioni per attrarre proprio i turisti di domani, giovani e giovanissimi, e offrire esperienze diversificate per nuovi profili di viaggiatori maturati dopo due anni di pandemia; per rafforzare e collegare il nostro straordinario patrimonio materiale ed immateriale di sogni e aspettative grazie alla grande maglia dei social network, un racconto del mix di ingredienti per un magic travel, attraverso influencer e cosplayer, per coinvolgere soprattutto i ragazzi e le famiglie, che nell'estate 2020 e nel 2021 hanno dimostrato un interesse crescente verso il mondo dei Castelli, dei borghi e luoghi storici. Il tutto per far emergere i nostri Castelli e luoghi d'arte in modo diverso dal solito, per dare loro una luce diversa, nuova e affascinante, al di là del loro valore storico-artistico indiscusso”.



Castelli del Ducato è un connubio di storie e storia, fiabe, leggende.



Aggiunge: “In questa direzione, per rafforzare la logica di rete turistica, verrà creato in estate un nuovo passaporto speciale di carta pregiata che incentiverà il tour a luoghi d'arte, rocche, fortezze, manieri, borghi e Alloggi tra Antiche Mura, dove pernottare per week-end o vacanze nella nostra Emilia favolosa. Tutto ciò andrà ad arricchire l’offerta delle Card Turistiche dell’Emilia-Romagna, una regione che nel panorama italiano si contraddistingue per la gamma diversificata di destination cards, capaci di intercettare e soddisfare il turismo familiare e il turismo giovanile, il turismo artistico e il turismo paesaggistico, il turismo culturale e il turismo ricreativo”.



L'Assessora al Turismo del Comune di Sissa Trecasali Sara Tonini: “Come amministrazione crediamo tantissimo nel circuito Castelli del Ducato: la nostra Rocca con la meridiana con i segni zodiacali, il torrione restaurato, la presenza leggendaria dello spirito della nobildonna Vittoria Terzi, è scenario perfetto per ospitale le narrative emozionali di un cosplayer. La Rocca senza Tempo è il claim che connota il nostro maniero in uno spazio temporale non definito in cui le diverse realtà storiche, culturali, artistiche e fantastiche trovano vita con passione, invitando il visitatore ad una continua scoperta. Ringrazio il Circuito dei Castelli per la puntuale, professionale e costante collaborazione con il quale opera sul nostro territorio in maniera sempre più importante".



Il progetto mira pertanto a scoprire la Destinazione Emilia, terra di Castelli del Ducato e dimore storiche, con una maggiore sensibilità, a vivere luoghi speciali di piccole dimensioni, a creare relazioni di intimità emozionale con il pubblico, rendendo disponibile un passaporto fedeltà, facendo incontrare i cosplayer con i Castelli del Ducato e gli appassionati fan che li seguono.



Per alimentare cosa? Il desiderio e il sogno di questo viaggio, in una leisure di ritrovata socializzazione.



Castelli del Ducato in questi anni ha proposto tante fantasy experience – in primo luogo le famose Halloween Experience Night, le Christmas Experience, le Love Experience per San Valentino, le Cacce all'Uovo a Pasqua e Pasquetta in tante forme e modalità, le Giornate Verdi - Green Outdoor Experience, le Notti delle Stelle Cadenti e le Summer Experience Nights ad esempio, tra food, cultura e castelli anche per destagionalizzare i flussi turistici in short break garantendo sempre il giusto equilibrio tra conservazione e rispetto dei beni culturali, sostenibilità, innovazione delle proposte e fruibilità.