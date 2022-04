Fiera di San Bernardo: 1° maggio a Felino con gli stand del Consorzio La Qualità dei Mercati

Come da tradizione torna, nell’ambito della storica Fiera di San Bernardo e in occasione della Festa del Lavoro, l’appuntamento mercatale organizzato dal Consorzio 'La Qualità dei Mercati', promosso da Ascom Parma, che domenica 1 maggio riempirà il centro storico di Felino di numerosi stand e bancarelle di qualità.

L’iniziativa si svolgerà dalle 8 alle 20 in piazza Miodini a Felino e nelle vie limitrofe e vedrà la partecipazione di circa 30 operatori, in concomitanza con la tradizionale sagra di San Bernardo promossa dal Comune di Felino. Sarà una nuova occasione di shopping in compagnia per scoprire le ultime proposte di abbigliamento/calzature per la bella stagione, articoli sportivi, casalinghi, tessili e molto altro ancora. Non mancherà la presenza di operatori dell’ingegno e Associazioni del territorio che si aggiungeranno all’offerta del Consorzio.