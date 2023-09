Festa della polenta a Soragna il 30 settembre e il 1° ottobre

FESTA della POLENTA di SORAGNA



Torna a Soragna il weekend più goloso dell'anno! É protagonista la polenta... ma non solo!

SABATO 30 SETTEMBRE e DOMENICA 1 OTTOBRE nel PARCO AREA FESTE di via Veneto

- Sabato sera e domenica tutto il giorno nel PALAPOLENTA le specialità tipiche a base di polenta, maiale e tanto altro...

Asinina con polenta

Guancialino con polenta

Polenta Consa al ragù

Polenta Fritta

Polenta e Gorgonzola

Stinco intero

Mariola

Hamburger

Patatine fritte

Dolci



DOMENICA

- Villaggio della sicurezza con esposizioni e prove pratiche:

- Protezione civile

- Coroce rossa

- Vigili del fuoco

- Carabinieri

- Polizia

- Mercatino con bancarelle di prodotti alimentari e artigianato

- Raduno di moto d'epoca

- Esposizione di Trattori d'epoca e oggetti "di una volta"

- Gonfiabili per i più piccoli

- Spettacolo e animazione Country

- ore 16 COTTURA DELLA POLENTA GIGANTE al ragù con distribuzione gratuita!



Tutti gli eventi sono ad INGRESSO GRATUITO